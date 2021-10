10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX legt rund eine Stunde vor Handelseröffnung um 0,35 Prozent zu auf 15.084 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneins

In Japan fällt der Leitindex Nikkei um 2,26 Prozent zurück auf 27.800,94 Punkte.

Die Börse in Shanghai blieb auch am Montag wegen der Nationalfeiertage geschlossen. In Shanghai dauert die Feiertagspause, auch "Goldene Woche" genannt, bis einschließlich diesen Donnerstag an. Zuletzt war auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite am vergangenen Donnerstag um 0,90 Prozent auf 3.568,17 Zähler gestiegen. In Hongkong geht es für den Hang Seng mittlerweile um 0,05 Prozent nach unten auf 24.022,42 Einheiten, nachdem er zunächst noch etwas zugelegt hatte.

3. GRENKE senkt Neugeschäftsprognose - Aktienkurs nachbörslich stark unter Druck

Auch der Leasingspezialist GRENKE leidet unter den globalen Lieferengpässen. Zur Nachricht

4. Früherer Magna-Chef Wolf zum Vitesco-AR-Chef gewählt

Der österreichische Investor Siegfried Wolf leitet künftig den Aufsichtsrat des Autozulieferers Vitesco. Zur Nachricht

5. Facebook, Instagram und WhatsApp großflächig zeitgleich offline - Ex-Facebook-Mitarbeiterin sorgt mit Enthüllungen für tiefe Krise - Facebook-Aktie unter Druck

Bei einem ungewöhnlich großen Ausfall sind am Montag gleich mehrere Dienste des Facebook-Konzerns auf breiter Front vom Netz gegangen. Zur Nachricht

6. Conti sieht noch kein Ende der Chipkrise

Deutschlands zweitgrößter Autozulieferer Continental stemmt sich gegen die verschärfte Chipkrise. Zur Nachricht

7. Nordex erhält Auftrag über 67 MW in der Ukraine

Nordex hat vom türkischen Stammkunden Eksim Yatirim einen Auftrag über 14 Turbinen des Typs N149/4.X für dessen erstes Windprojekt in der Ukraine erhalten. Zur Nachricht

8. Infineon nimmt weiteres Wachstumsjahr ins Visier

Der Halbleiterhersteller Infineon erwartet auch für das kommende Geschäftsjahr steigende Umsätze und Ergebnisse. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten sich nahe Mehrjahreshochs

Die Ölpreise haben sich am Dienstag angesichts einer hohen Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot auf hohem Niveau gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,46 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um sieben Cent auf 77,69 Dollar.

10. Euro fällt unter 1,16 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstagmorgen nachgegeben und ist wieder unter die Marke von 1,16 US-Dollar gefallen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1595 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

