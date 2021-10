DAX leicht im Plus erwartet -- Börsen in Asien uneins -- GRENKE senkt Neugeschäftsprognose -- Infineon nimmt weiteres Wachstumsjahr ins Visier

Nach dem schwachen Wochenstart dürfte sich der DAX am Dienstag nun wieder etwas über der runden Marke von 15.000 Zählern absetzen. In diesem Bereich liegen auch die 200-Tage-Linien, die als längerfristige Trendbarometer dienen. Ein Rutsch unter diese Linien würde da Chartbild merklich eintrüben.

In Asien tendieren die Märkte am Dienstag in verschiedene Richtungen.

In Japan fällt der Leitindex Nikkei um 2,19 Prozent zurück auf 27.822,12 Punkte.

Die Börse in Shanghai blieb auch am Montag wegen der Nationalfeiertage geschlossen. In Shanghai dauert die Feiertagspause, auch "Goldene Woche" genannt, bis einschließlich diesen Donnerstag an. Zuletzt war auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite am vergangenen Donnerstag um 0,90 Prozent auf 3.568,17 Zähler gestiegen. In Hongkong geht es für den Hang Seng um marginale 0,07 Prozent nach oben auf 24.053,16 Einheiten.

Sorgen vor einer nachhaltig hohen Inflation angesichts immer weiter steigender Energiepreise und damit verbundene Befürchtungen einer Konjunktureintrübung belasten die Stimmung.

Im Blick steht derweil weiterhin der Immobilienriese Evergrande, dessen Aktien weiterhin vom Handel ausgesetzt sind.

