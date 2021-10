adidas-Aktie unter Druck: Negative Analystenstudie belastet

Die Aktien der Herzogenauracher verlieren auf der Handelsplattform XETRA im Montagshandel zeitweise 1,79 Prozent auf 265,40 Euro.

Der Bank of America-Analyst David Roux kappte sein Kursziel von 340 auf nur noch 245 Euro und votiert nun mit "Underperform". Er begründet dies mit Unsicherheiten rund um die Erholung auf dem so wichtigen chinesischen Markt sowie den globalen Lieferkettenproblemen. Hinzu kämen Marktanteilsverluste, so dass die Aktien anderen von ihm beobachteten Werten hinterher laufen dürften.

Mit hohem einstelligen Verlust gehören adidas-Papiere bereits zu den schwächsten Werten des laufenden Jahres im starken DAX.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com