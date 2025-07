adidas Aktie News: adidas am Mittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 204,90 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 204,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 203,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 206,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.477 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 14,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,98 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 256,50 EUR an.

Am 29.04.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte adidas am 30.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

