adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 206,40 EUR.

Das Papier von adidas befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 206,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 203,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,30 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 108.308 Aktien.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 15,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,98 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 256,50 EUR.

adidas ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,95 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 6,15 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

