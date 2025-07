adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Vormittag Verluste

So bewegt sich adidas

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 205,00 EUR.

Die adidas-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 205,00 EUR abwärts. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 204,70 EUR ab. Bei 206,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.919 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,30 EUR ab. Mit Abgaben von 14,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,98 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,08 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.04.2025 vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,95 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

