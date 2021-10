Daimler Truck: Chip-Engpässe werden auch 2022 belasten - Daimler-Aktie stabil

"Wir könnten vielmehr Fahrzeuge verkaufen als wir produzieren können", sagte CEO Martin Daum zu Journalisten. Der Börsenaspirant werde definitiv weniger ausliefern als er verkaufen könnte. "Das gleiche gilt meines Erachtens auch für das kommende Jahr", ergänzte der Manager. Das Problem sei nicht ein Lieferant oder ein Chip, vielmehr seien es etwa sieben Lieferanten und "der Kampf um jeden Chip".

Höhere Preise wolle Daimler Truck angesichts der Zusatzkosten aktuell nicht fordern. Im Gegensatz zu Autoherstellern, die höhere Kosten vereinzelt über die Verkaufspreise an die Kunden weitergeben könnten, seien Lkw alle schon seit langem vorverkauft, so Daum. Für neue Aufträge orientierten sich die Preise aber an der aktuellen Entwicklung. "Selbstverständlich werden wir (deswegen) kommendes Jahr die Preise erhöhen", betonte der Manager. Nicht nur wegen der Chip-Krise, sondern auch wegen höherer Rohmaterialpreise. So seien die Preise für Stahl oder Aluminium deutlich gestiegen.

Mit dem derzeitigen Ankeraktionär, Daimler wird nach der Abspaltung mit 30 Prozent an der Daimler Truck Holding AG beteiligt bleiben, fühle sich Daimler Truck wohl. Aber auch wenn eines Tages Daimler nicht mehr Ankeraktionär wäre, habe Daum keine Sorge. Es gebe mit Paccar und Volvo zwei Firmen, die schon seit langem ohne Ankeraktionär seien. "Wer sollte uns auch kaufen wollen, ein Wettbewerber sicherlich nicht", so Daum. Daimler Truck sei wie Traton, Paccar oder Volvo so groß, dass allein aus kartellrechtlichen Aspekten der eine den anderen nicht schlucken könne. "Und jeder andere habe gezeigt, dass Truck und Pkw nicht zusammen passe", so Daum.

Daimler-Aktien ziehen im XETRA-Handel aktuell minimale 0,03 Prozent an auf 77,03 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Daimler Trucks