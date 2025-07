Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 51,46 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 51,46 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 51,62 EUR. Bei 50,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 466.986 Stück.

Am 23.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,87 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 26,06 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,39 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,85 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,86 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 33,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,38 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,62 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck-Aktie im Plus: Daimler Truck legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Jobabbau angekündigt

So stuften die Analysten die Mercedes-Benz-Aktie im vergangenen Monat ein

Mercedes-Benz-Aktie leichter: Absatz auch im zweiten Quartal schwächer