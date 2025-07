Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hebt Gewinnprognose erneut

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hebt seine Gewinnprognose erneut an. So peilt Unternehmenschef und Mitgründer Christian Bertermann 2025 nun einen um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 160 bis 190 Millionen Euro an, wie die Berliner am Mittwoch mitteilten. Bisher war das MDAX-Unternehmen von jeweils 10 Millionen Euro weniger ausgegangen. Auch beim Absatz ist Auto1 jetzt zuversichtlicher.

Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz dank gestiegener Verkäufe und höherer Preise um fast 30 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro. Je Auto strich das Unternehmen auch eine höhere Differenz aus Ankaufs- und Verkaufspreis ein, das operative Ergebnis kletterte auf 42,3 Millionen Euro und damit auf gut das Doppelte. Die Zahlen fielen besser aus als von Experten gedacht; bei der Gewinnprognose waren Analysten schon zuvor leicht optimistischer als Auto1 bisher./men/mis