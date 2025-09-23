ROUNDUP: Bahnvorstand wird kleiner - Zwei Posten werden gestrichen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will den Vorstand der Deutschen Bahn verkleinern. Das geht aus der Bahn-Strategie vor, die der Minister heute vorgestellt hat. Demnach sollen sowohl der Vorstand des Konzerns als auch der Vorstand der Infrastruktur-Tochter DB InfraGo künftig mit maximal sechs Personen besetzt sein.

Im Konzernvorstand fallen der Strategie zufolge die Ressorts Infrastruktur sowie Digitalisierung und Technik weg. Die beiden zuständigen Vorstände, Berthold Huber und Daniela Gerd tom Markotten, werden den Konzern verlassen, wie der DB-Aufsichtsratsvorsitzende Werner Gatzer sagte.

Derzeit besteht der Konzernvorstand aus acht Ressorts, die auf sieben Vorstandsmitglieder verteilt sind - Personalvorstand Martin Seiler ist seit einigen Monaten auch kommissarisch für die Finanzen zuständig. Der Vorstand der DB InfraGo hat derzeit ebenfalls sieben Mitglieder.

Aus der Strategie des Verkehrsministers geht auch hervor, dass die Aufsichtsräte des Konzerns und der DB InfraGo neu aufgestellt werden sollen./nif/DP/stw