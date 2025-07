Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 50,79 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 50,79 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 50,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 65.006 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,87 EUR an. Gewinne von 27,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,60 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 10,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,85 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,38 Prozent auf 33,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,87 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 6,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

