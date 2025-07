Börse New York: So performt der NASDAQ Composite mittags

Index-Performance

Der NASDAQ Composite steigt derzeit.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,49 Prozent fester bei 20.519,10 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,508 Prozent auf 20.522,09 Punkte an der Kurstafel, nach 20.418,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20.486,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20.645,41 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,139 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19.591,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17.124,97 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18.429,29 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6,42 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 20.645,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 14.784,03 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit FreightCar America (+ 14,24 Prozent auf 11,23 USD), Ballard Power (+ 12,94 Prozent auf 1,92 USD), Comtech Telecommunications (+ 11,11 Prozent auf 2,80 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 6,21 Prozent auf 122,27 USD) und AXT (+ 4,85 Prozent auf 2,49 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Nissan Motor (-7,92 Prozent auf 2,10 USD), Cirrus Logic (-4,28 Prozent auf 103,05 USD), PetMed Express (-3,74 Prozent auf 3,35 USD), Daktronics (-3,58 Prozent auf 16,14 USD) und Silgan (-3,47 Prozent auf 54,62 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18.209.510 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,331 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,72 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net