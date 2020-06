10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Dienstag

Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem Handelsstart mit einem kräftigen Aufschlag bei zeitweise 12.277 Punkten.

2. Asiens Aktienmärkte im Plus

In Tokio zeigt sich der Nikkei 1,91 Prozent stärker bei 22.414,29 Indexpunkten. Der Shanghai Composite legt 0,63 Prozent zu auf 2.980,09 Zähler. In Hongkong notiert der Hang Seng währenddessen 0,94 Prozent höher bei 24.529,65 Zählern (Stand: 07:35 Uhr MESZ).

3. Varta erhält 300 Millionen Euro Fördermittel

Die Varta AG erhält eine öffentliche Förderung von insgesamt 300 Millionen Euro für zwei Projekte der europäischen Initiative zum Aufbau einer Batteriezellenfertigung. Zur Nachricht

4. Wells Fargo senkt Dividende - Goldman, Citi, BofA mit stabiler Ausschüttung

Während andere US-Großbanken wohl eine stabile Ausschüttung vornehmen werden, will das viertgrößte Geldhaus des Landes angesichts der unsicheren Aussichten infolge der Corona-Pandemie das Geld zusammenhalten. Zur Nachricht

5. Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen erholen sich ein bisschen

Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen (Fraport)sind in der letzten Juni-Woche ein weiteres Stückchen aus dem Corona-Tief gekommen. Zur Nachricht

6. Wirecard North America sucht einen Käufer

Die US-Tochter des von einem Bilanzskandal erschütterten Zahlungsdienstleisters Wirecard distanziert sich von ihrem Mutterkonzern und sucht einen Käufer. Wie die Wirecard North America Inc mitteilte, soll eine Investmentbank den Verkaufsprozess koordinieren. Zur Nachricht

7. Commerzbank-Aufsichtsratssitzung zu Sparplänen wohl abgesagt

Die für diesen Mittwoch (1. Juli) geplante Sitzung des Commerzbank-Aufsichtsrates zu neuen Sparplänen ist nach dpa-Informationen abgesagt. Zur Nachricht

8. Norwegian storniert 97 Boeing-Flugzeuge - und klagt auf Schadenersatz

Der Billigflieger Norwegian Air Shuttle zieht sämtliche Bestellungen bei Boeing zurück und leitet rechtliche Schritte gegen den kriselnden US-Hersteller ein. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Der Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 41,52 US-Dollar.

10. Euro wenig verändert - Gute China-Daten stützen

Der Euro hat sich am Dienstag zunächst nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1237 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

