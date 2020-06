Der DAX notierte zum Handelsstart mit einem Aufschlag in Höhe von 0,45 bei 12.287,94 Punkten und begab sich anschließend auf Richtungssuche im grünen Bereich, pendelt nun aber zwischen Minus und Plus. Der TecDAX zeigte sich im frühen Handel wenig bewegt, legt dann aber zu.

Am Dienstag verzeichnten die Börsen in Fernost Gewinne.

In Tokio zeigte sich der Nikkei schlussendlich 1,33 Prozent stärker bei 22.288,14 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite 0,78 Prozent zu auf 2.984,67 Zähler. In Hongkong notierte der Hang Seng zum Börsenschluss 0,52 Prozent höher bei 24.427,19 Zählern.

Für Kursgewinne sorgte ein neu aufgeflammter Konjunkturoptimismus an der all Street, der nach Fernost überschwappte. Parallel dazu stieg die Aktivität in der Industrie Chinas mehr als erwartet auf ein Dreimonatshoch. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor arbeitet sich in den expansiven Bereich vor, auch die Dienstleistungsbranche rückte um Juni vor.

