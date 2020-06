Aroundtown-Tochter TLG Immobilien trennt sich von Einzelhandelsimmobilien - TLG-Aktie gefragt

Die Objekte befinden sich in ganz Deutschland und wurden über dem letzten Buchwert verkauft, wie TLG IMMOBILIEN am Montagmorgen in Berlin mitteilte. Mit dem Geld wolle TLG seine Liquidität und Kapitalstruktur weiter stärken. Zudem wolle sich das Unternehmen auf Büroimmobilien konzentrieren. Zum Namen des Käufers wurden keine Angaben gemacht. Konkret sei ein Portfolio von Einzelhandelsimmobilien im Wert von zirka 190 Millionen Euro und ein weiteres Portfolio von 300 Millionen Euro veräußert worden. Vom Kauf des zweiten Pakets könne der Käufer bis zum 31. August 2020 zurücktreten.

Im XETRA-Handel am Montag klettert die TLG-Aktie 0,63 Prozent hoch auf 17,51 Euro.

