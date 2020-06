Lufthansa-Airlines bieten bis Ende Oktober 40% des Flugprogramms an

Insgesamt werden dafür bis Ende Oktober über 380 Flugzeuge eingesetzt, 200 mehr als noch im Juni. Damit sei wieder die Hälfte der Flotte der Lufthansa Group in der Luft, teilte der Konzern mit, der am Montag seinen Flugplan für diesen Zeitraum, der auch die Herbstferien umfasst, veröffentlichte.

"Nach und nach öffnen sich die Grenzen wieder. Die Nachfrage steigt, kurz- und auch langfristig", sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister laut der Mitteilung. "Wir bauen daher den Flugplan und unser globales Netz konsequent weiter aus und treiben unseren Restart voran."

Ende Oktober werden den Angaben zufolge über 90 Prozent aller ursprünglich geplanten Kurz- und Mittelstreckenziele und über 70 Prozent der Langstreckendestinationen der Group wieder angeflogen. Darüber hinaus werde die wöchentliche Erreichbarkeit bereits bestehender und stark nachgefragter Destinationen erhöht.

Das Hygienekonzept für gesamte Airline Group greife. Grundsätzlich sei das Risiko, sich während einer Flugreise mit dem Virus anzustecken, extrem gering. Ab sofort biete die Lufthansa Kunden Flughäfen in Frankfurt und München die Möglichkeit an, sich für Flüge ins Ausland oder einen Aufenthalt in Deutschland kurzfristig auf Corona testen zu lassen, um eine Quarantäne zu vermeiden. Diese Testcenter werden von Partnerunternehmen betrieben.

