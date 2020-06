E.ON und thyssenkrupp wollen Wasserstoff für Industriekunden attraktiv machen - Aktien im Plus

Großtechnische Elektrolyseanlagen des Stahlerzeugers könnten ab sofort über das virtuelle Kraftwerk von E.ON mit dem deutschen Strommarkt gekoppelt werden, wie beide Konzerne am Dienstag mitteilten. Industriekunden, die selbst eine Anlage betreiben, könnten so zusätzliche Einnahmen am Strommarkt erwirtschaften.

Ab sofort vertreibt thyssenkrupp die Power-to-X-Technologie mit der zusätzlichen Option, die Anlage an das virtuelle Kraftwerk zu koppeln. Eon bietet den Kunden wiederum an, die Elektrolyseanlagen so zu betreiben, dass sie optimal auf den Strommarkt abgestimmt sind. Damit sollen auch Schwankungen bei der Ökostromproduktion ausgeglichen werden. Geprüft worden sei das System bereits bei der Carbon2Chem-Pilotanlage mit einer Leistung von bis zu zwei Megawatt in Duisburg.

"Die Kooperation mit thyssenkrupp folgt unserem Grundsatz, wonach die Umstellung der Industrie auf saubere Energie im Kern wirtschaftlich erfolgen muss", erklärte der CEO von E.ON Business Solutions, Stefan Hakansson. Das virtuelle Kraftwerk steuert rund 150 Anlagen in Deutschland und Großbritannien.

Auf der Handelsplattform XETRA werden die Anteilsscheine beider Konzerne am Dienstagmittag ins Plus geschickt: E.ON-Papiere kosten mit 10,04 Euro 1,27 Prozent mehr, während die Aktien von thyssenkrupp 1,01, Prozent auf 6,22 Euro hochklettern.!-- sh_cad_3

BERLIN (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images