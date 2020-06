Amazon richtet Milliarden-Fonds für das Klimaverprechen ein

• Amazon eröffnet 2-Milliarden-Fonds• Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen kommen in Frage• Sowohl Startups als auch alteingesessene Unternehmen können Investitionen erhalten

Der Klimaversprechen-Fonds

Der weltweite Onlinehändler Amazon verkündete jüngst die Eröffnung einen 2-Milliarden-Dollar-Fonds gegen den Klimawandel. Der Onlineriese hatte bereits im vergangenen Jahr zusammen mit Global Optimism die Initiative The Climate Pledge, zu Deutsch Das Klimaversprechen, gegründet. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, bereits zehn Jahre früher die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen und folglich bis 2040 klimaneutral zu sein, wie Amazon in der offiziellen Mitteilung schreibt. Zuletzt traten das Telekommunikationsunternehmen Verizon, Reckitt Benckiser und Infosys dem Abkommen bei.

Der neue Amazon-Fonds ist eine Anknüpfung daran und nennt sich The Climate Pledge Fonds. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Risikokapitalfonds, der zwei Milliarden US-Dollar schwer ist. Mit dem Fonds möchte sich der Amazon-Chef Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt, weiter für den Klimaschutz und für das Vorantreiben nachhaltiger Technologien einsetzen. Die Investitionen werden sich jedoch nicht nur auf Startups oder eine bestimmte Branche begrenzen. Bezos erklärte in Amazons Pressemitteilung, dass über den Fonds sowohl in verschiedene Sektoren wie der Transport- und Logistikbranche, der Energiebranche oder der Lebensmittel- und Landwirtschaftsbranche als auch in diverse Unternehmensformen investiert werden wird: "Berücksichtigt werden Unternehmen aus der ganzen Welt in allen Größenordnungen und Stadien, vom Vorprodukt-Startup bis hin zu gut etablierten Unternehmen. Jede etwaige Investition wird nach ihrem Potenzial beurteilt, den Weg zur Null-Kohlenstoffemission zu beschleunigen und dazu beizutragen, den Planeten für künftige Generationen zu schützen."

Der Fonds steht erst am Anfang

Amazon betonte in seiner Pressemitteilung darüber hinaus, dass die zwei Milliarden im Fonds ein Startkapital wären, welches über die Zeit weiter wachsen könnte. Außerdem hofft das Unternehmen, dass die anderen Akteure des Klimaversprechens auch dem Fonds beitreten werden. Und noch ein weiterer Trend trägt zu den Hoffnungen bei: Im letzten Jahr sind die Risikoinvestments in grüne Energien gestiegen, was für das Interesse der Investoren für erneuerbare Energien spricht. Investoren könnten also daran interessiert sein, bei Amazons Fonds einzusteigen.

Gleichzeitig zu der Fonds-Meldung wurde bekannt, dass Amazon plant, bereits bis 2025 nur noch grüne Energien zu nutzen. Amazons Investment in den US-amerikanischen Elektroautohersteller Rivian ist bereits ein erster großer Schritt in diese Richtung - um den ambitionierten Klimazielen nachzukommen, gab der E-Commerce-Konzern bei dem Tesla-Konkurrenten im letzten Jahr eine Großbestellung für eine elektrische Lieferwagenflotte auf.

