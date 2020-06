ADO will Berliner Konkurrenten Consus komplett schlucken - ADO-Aktie dreht ins Minus

Im ersten Schritt übe ADO Properties dazu eine im Dezember vereinbarte Call-Option mit Consus' Mehrheitseignerin Aggregate Holdings aus und erlange damit die Kontrolle über das Unternehmen, teilte die im SDAX gelistete Ado Properties am Montag in Berlin mit. Den übrigen Consus Real Estate -Aktionären will ADO ein freiwilliges Übernahmeangebot unterbreiten. Nach eigenen Angaben hat ADO bereits Zusagen, um auf einen Anteil von insgesamt mehr als 80 Prozent zu kommen.

Finanzieren will ADO den Deal mit einer Kapitalerhöhung von 450 Millionen Euro. Zudem sollen die eigenen Aktionäre auf eine Dividende für das Jahr 2019 verzichten. Aggregate soll je Consus-Aktie 0,2390 Anteile von ADO erhalten - darunter bestehende und neu zu auszugebende Papiere. Das Umtauschverhältnis könne aber noch angepasst werden, hieß es. Die übrigen Consus-Aktionäre will ADO mit einem Tauschangebot für deren Aktien ködern. Dabei soll das gleiche Umtauschverhältnis gelten wie bei dem Deal mit Aggregate.

Im frühen XETRA-Handel ging es für die ADO-Aktie noch leicht nach oben, als sie mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 24,72 Euro notierte, dann drehte der Kurs jedoch. Zuletzt geben die Papiere 0,24 Prozent nach auf 24,52 Euro.

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: ADO Properties S.A.