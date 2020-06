HORNBACH-Aktienrally nimmt nach DZ-Empfehlung wieder Fahrt auf

Die Anteilsscheine der im SDAX notierten HORNBACH Holding, zu der die gleichnamige Baumarktkette gehört, gewannen mit 8 Prozent auf bis zu 74,20 Euro. Sie haben sich seit dem Tief im Corona-Crash bei 32,65 Euro mehr als verdoppelt. Zuletzt steigen sie noch um 5,97 Prozent auf 72,80 Euro.

Die DZ Bank nahm die Papiere am Morgen in ihre "Equity Ideas"-Empfehlungsliste auf. "Sofern es in den nächsten Monaten nicht zu einem schweren Rückschlag in der COVID-19-Krise kommt, ist mit einer Anhebung der Jahresziele zu rechnen", erklärte der zuständige Analyst Thomas Maul. Den fairen Wert für die Papiere gibt er mit 78 Euro an.

