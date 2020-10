10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Dienstag

Nach dem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Anfang Juli dürfte sich der deutsche Leitindex am Dienstag zunächst etwas fangen. Der DAX wird vorbörslich um 0,57 Prozent fester bei 12.246 Punkten erwartet. "Die ersten Schnäppchenjäger treten aufs Parkett, bisher sind das jedoch recht wenige", so die Einschätzung von Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

2. Asiens Aktienmärkte uneinheitlich

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag mehrheitlich wenig verändert, lediglich in Hongkong geht es klar nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich aktuell bei 23.486 Zählern um nur 0,04 Prozent tiefer. Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite derweil bei 3.256 Einheiten 0,14 Prozent über seinem Vortagesschluss. In Hongkong geben die Kurse nach dem gestrigen Feiertag hingegen deutlicher nach. Der Hang Seng fällt zur gleichen Zeit um 0,43 Prozent auf 24.812 Punkte.

3. Covestro zurück in der Gewinnzone

Der Kunstoffkonzern Covestro hat im dritten Quartal zurück in die Gewinnzone gefunden. Nach einem Verlust im zweiten Quartal blieben im abgelaufenen Jahresviertel unter dem Strich 179 Millionen Euro hängen und damit über ein Fünftel mehr als im Vorjahreszeitraum

4. Schaeffler kommt aus den roten Zahlen

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat im dritten Quartal beim Betriebsgewinn und freien Barmittelzufluss wieder ein Plus verzeichnen können. Schaeffler hat bei den Umsätzen eine stärkere Erholung festgestellt als gedacht, teilte der Konzern mit. Vor allem in China sprang das Geschäft wieder an.

5. HSBC mit Gewinneinbruch wegen niedrigem Zinsniveau

Die Großbank HSBC hat im dritten Quartal einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Belastet wurde das Geschäft von dem weltweit niedrigen Zinsumfeld aufgrund der Corona-Pandemie.

6. Novartis erhöht Gewinnprognose und bestätigt Umsatzziel

Novartis hat erneut die Gewinnprognose erhöht. Beim Umsatz bleibt der Pharmakonzern allerdings bei der im Sommer gekappten Zielsetzung. Demnach soll der Erlös im laufenden Jahr im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.

7. RATIONAL wagt trotz Erholung im Sommer weiter keine Prognose für 2020

Beim Großküchenausrüster RATIONAL hat sich das Geschäft im Sommer ein Stück weit von dem coronabedingten Einbruch im Frühjahr erholt. Doch auch im dritten Quartal blieben Umsatz und Gewinn deutlich von den Werten aus dem Vorjahr entfernt, wie das Unternehmen mitteilte.

8. Santander schneidet besser ab als erwartet

Die spanische Großbank Santander hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn fiel zwar im Jahresvergleich wegen der Corona-Krise um 18 Prozent auf 1,75 Milliarden Euro, Experten hatten aber mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet.

9. Ölpreise erholen sich leicht

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel wieder etwas von den Vortagesverlusten erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 40,79 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro legt zum Dollar leicht zu

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1830 US-Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1819 Dollar festgesetzt.

