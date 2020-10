Tiffany: EU-Kartellwächter haben Übernahme durch LVMH genehmigt. Santander schneidet besser ab als erwartet. RATIONAL wagt trotz Erholung im Sommer weiter keine Prognose für 2020. Trump: Werde Wahl nur bei 'massivem Wahlbetrug' verlieren. BMW-Partner in China kämpft mit Zahlungsschwierigkeiten. Linde ernennt Sanjiv Lamba zum COO.

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Montag steil abwärts. Der DAX eröffnete die Sitzung am Montag mit einem satten Minus und verharrte auch anschließend tief in der Verlustzone. Letztlich ging es für ihn 3,71 Prozent runter auf 12.177,18 Zähler. Der TecDAX verbuchte ebenfalls kräftige Abschläge, nachdem er zum Handelsstart nur leicht abgegeben hatte. Er beendete den Tag 3,59 Prozent leichter bei 2.920,19 Einheiten. Marktstratege Stephen Innes von Axi Trader sprach gegenüber dpa angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen vom "COVID-19-Blues am Montagmorgen". Des Weiteren verunsicherten die baldige US-Präsidentschaftswahl und US-Konjunkturpaket die Anleger. Die steigenden Corona-Zahlen drückten auch auf die Stimmung der Unternehmen in Deutschland. Wie das Münchner ifo-Institut am Montag mitteilte, fiel der ifo-Geschäftsklimaindex von 93,2 Zählern im Vormonat auf 92,7 Punkte im Oktober. Das war der erste Rückgang nach zuvor fünf Anstiegen in Folge. Auf Unternehmensseite standen SAP mit den Geschäftszahlen vom Sonntagabend im Fokus.





Europas Börsen zeigten sich zum Wochenstart tiefrot. Der EuroSTOXX 50 tendierte klar im Minus. Zuvor ging er bereits tiefer in die Sitzung. Letztlich verblieb ein Abschlag von 2,93 Prozent bei 3.105,25 Punkten an der Kurstafel. Die Stimmung am Markt wurde von den immer weiter steigenden Corona-Infektionszahlen belastet. Diese drückten auch die Stimmung der Unternehmen in Deutschland: Der ifo-Geschäftsklima-Index ist von 93,2 Zählern im Vormonat auf 92,7 Punkte im Oktober gefallen. "Das, was im Sommer noch undenkbar war, wird jetzt angesichts schnell steigender Infektionszahlen zum wahrscheinlichen Szenario: ein zweiter Lockdown", gab Reuters Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets wieder.





Die Wall Street präsentierte sich am Montag mit negativen Vorzeichen. Der Dow Jones verlor zum Start bereits. Im Verlauf ging es weiter südwärts - der Schlusstand belief sich auf minus 2,29 Prozent bei 27.685,39 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite gab anfänglich ebenfalls nach. Aus dem Handel ging der Index 1,64 Prozent schwächer bei 11.358,94 Punkten. Die weltweit weiter steigenden Corona-Infektionen drückten auch an der Wall Street zum Wochenstart auf die Stimmung. Zudem blickten Anleger weiterhin auf die Entwicklungen hinsichtlich eines weiteren US-Konjunkturpakets: Ende letzter Woche herrschte noch etwas Hoffnung, dass ein Hilfspaket noch vor den US-Wahlen Anfang November auf den Weg gebracht werden könnte. Nun brachen Nancy Pelosi und US-Finanzminister Steven Mnuchin ihre Gespräche ab, Sie beschuldigen sich gegenseitig, im Nachhinein "die Verhandlungsregeln geändert zu haben".