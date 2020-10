SAP-Aktie im Sinkflug: SAP kappt Ziele wegen Corona - Cloudwachstum verhindert Margenanstieg

Die vielbeachtete Marge kletterte auf Non-IFRS-Basis auf 31,7 bzw währungsbereinigt 31,9 Prozent nach 30,6 Prozent im Vorjahresquartal. Analysten hatten 31,2 Prozent geschätzt.

Hintergrund ist ein um 4 Prozent auf 6,535 Milliarden Euro überraschend gesunkener Umsatz, während das operative Ergebnis nur um knapp 1 Prozent auf 2,069 Milliarden Euro abnahm. Die Schätzungen der Analysten für die eigentlich erst am Montagmorgen anstehenden Quartalszahlen lagen jeweils höher bei 6,887 bzw 2,117 Milliarden Euro. Alle Angaben sind auf Non-IFRS-Basis.

Cloudwachstum abgeflacht, Lizenzgeschäft bröckelt weiter

Die Erlöse aus dem zukunftsträchtigen Cloudgeschäft zogen mit 10 (2. Quartal: 19) Prozent geringer als erwartet an und erreichten 1,984 (Prognose: 2,112) Milliarden Euro. Der seit diesem Jahr genannte Auftragsbestand im Cloudbereich (Current Cloud Backlog) ist gegenüber den Vorjahreszeitraum um ebenfalls 10 (2. Quartal: 20) Prozent auf 6,6 Milliarden Euro gestiegen.

Im traditionsreichen und margenstarken Lizenzgeschäft verzeichnete SAP einen Einbruch um fast ein Viertel auf 714 (Vorjahr: 932) Millionen Euro.

Anders als die gekappten Umsatz- und Gewinnerwartungen hat SAP die im April gesenkten und im Juli teilweise erhöhten Erwartungen beim Cashflow für 2020 weiter angehoben, ausgehend von einer anhaltenden Verbesserung im dritten Quartal. Der freie Cashflow war mit 1.052 (Vorjahr: 370) Millionen Euro ebenso positiv wie der operative Cashflow mit 1.321 (638) Millionen.

Unter dem Strich stand mit 2,098 Milliarden Euro ein um 34 Prozent höherer Gewinn, je Aktie waren es 1,70 (1,30) Euro, ausgelöst durch einen hohen Beitrag von Sapphire Ventures. Der im Silicon Valley ansässige Risikokapitalgeber von SAP verbuchte mit 715 Millionen Euro um gut 500 Millionen mehr aus der Höherbewertung seiner Investitionen.

S/4Hana zieht weiter (Neu-)Kunden an

Bei SAPs Kerndatenbank S/4Hana hat sich die Zahl der Kunden um 20 Prozent erhöht auf 15.100, im Vorquartal lag die Zuwachsrate bei rund 22 Prozent. Die Neukundenzahl war mit rund 500 konstant.

SAP stutzt Jahresprognose und Mittelfristziele

Die Corona-Pandemie bringt Europas größten Softwarehersteller SAP stärker in Bedrängnis als gedacht. Die Belebung der Nachfrage fiel auch wegen neuer Beschränkungen verhaltener aus als erwartet, wie der DAX-Konzern überraschend am Sonntagabend in Walldorf mitteilte. So rechnet das Management um Vorstandschef Christian Klein nun mit weniger Umsatz und Betriebsergebnis als bisher.

Weil die Krise die Geschäfte mindestens bis Mitte kommenden Jahres belasten werde und die Wechselkurse sich zuletzt negativ entwickelt hätten, dürften sich auch die Zielsetzungen für 2023 bei Umsatz und Ergebnis um ein bis zwei Jahre verschieben.

In diesem Jahr rechnet SAP nun mit einem Gesamtumsatz von 27,2 bis 27,8 Milliarden Euro auf Basis konstanter Wechselkurse, das heißt zu Wechselkursen aus dem vergangenen Jahr. Vorher waren es 27,8 bis 28,5 Milliarden. Darunter dürfte vor allem auch der Umsatz mit Cloudsoftware schwächer ausfallen mit 8 bis 8,2 Milliarden Euro, hier waren zuvor 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro angepeilt. Das Betriebsergebnis dürfte nun zwischen 8,1 und 8,5 Milliarden Euro landen statt zwischen 8,1 und 8,7 Milliarden.

SAP will Cloudanteil binnen 5 Jahren verdoppeln - Margenziel hochgenommen

Mit der noch einmal intensivierten Fokussierung auf Cloudlösungen will SAP den Cloudanteil bis 2025 in etwa verdoppeln. Es ist eine klare strategische Entscheidung, so CEO Christian Klein. Die Kunden wollen die Cloud, "wir folgen den Kunden", denn Covid-19 sorge für eine Beschleunigung der Digitalisierung und die Verlagerung von Softwarelösungen in die Cloud.

Nach der neuen Mittelfristprognose für 2025 sollen mehr als 22 Milliarden Euro im Cloudgeschäft erlöst werden bei einem Gesamtumsatz von mehr als 36 Milliarden. Nimmt man die beiden Untergrenzen, ergibt sich eine Cloud-Quote von 61 Prozent nach 25 Prozent 2019 und rund 30 Prozent im laufenden Jahr, ausgehend von den Mittelwerten der am Sonntagabend gesenkten 2020er Prognose.

Kern der neuen Ausrichtung ist, dass das Lizenzgeschäft de facto zum Auslaufmodell erklärt wird. Der Verkauf von Lizenzen bringt zwar eine höhere Marge, aber mit der Cloud lasse sich "langfristig Wert" für die Kunden und das Unternehmen schaffen, betonte Klein am Montag.

Mit Investitionen in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags in den beiden kommenden Jahren soll die Cloud-Infrastruktur aufgerüstet und die Harmonisierung vorangetrieben werden. Die Überführung der ERP-Lösungen, die den Kern der SAP-Software zur Unternehmenssteuerung bilden, in die Cloud soll bis Ende 2022 zum Großteil abgeschlossen sein, wie Finanzvorstand Luka Mucic sagte.

Dies sei auch wichtig, um die hohe Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegen Schwankungen zu verstärken, betonte der CFO. Maßstab dafür sind die planbaren Umsätze, die aufgrund laufender Verträge sicher sind. Im dritten Quartal stieg dieser Wert um 5 Punkte auf 74 Prozent, seit Jahresbeginn um 4 auf 74 Prozent (jeweils auf Non-IFRS-Basis). Damit liegt SAP vor den für das Gesamtjahr angepeilten 72 Prozent.

Bis 2025 soll dann ein Quantensprung auf 85 Prozent erreicht werden. Mit dieser neuen Prognose ersetzt SAP die bisher für 2023 in Aussicht gestellten 80 Prozent. Den Anteil besser planbarer Umsätze nennt SAP als die Summe aus den Erlösen aus Cloud und Softwaresupport im Verhältnis zum Gesamtumsatz.

SAP-Aktie unter Druck

Die Aktie des wertvollsten deutschen Unternehmens verliert auf der Handelsplattform XETRA am Morgen zeitweise 19,74 Prozent auf 100,24 Euro. Das Paradies sei aufgeschoben worden, schrieb UBS-Analyst Michael Briest in einer ersten Reaktion. Geduld sei jetzt gefragt. Die Markterwartungen für das operative Ergebnis 2023 dürften um rund 20 Prozent fallen. JPMorgan-Expertin Stacy Pollard strich ihre Kaufempfehlung für die Aktie und senkte das Kursziel von 160 auf 120 Euro. Auch wenn sie mit Verschiebungen bei den mittelfristigen Ergebniszielen gerechnet habe, seien die neuen Ambitionen doch um einiges schwächer als von ihr gedacht.

