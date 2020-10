Linde ernennt Sanjiv Lamba zum COO - Aktie im Minus

Der Manager werde die Rolle des Chief Operating Officer (COO) ab Jahresbeginn 2021 übernehmen, teilte der DAX -Konzern mit. Lamba werde direkt an Linde -Chef Steve Angel berichten und nach Danbury in Connecticut umziehen. Der Manager arbeitet schon seit 31 Jahren für Linde und hat in dieser Zeit zahlreiche Aufgaben übernommen.

Am Dienstag verliert die Linde-aktie auf der Handelsplattform XETRA zeitweise 0,83 Prozent auf 190,55 Euro.

