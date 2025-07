Pressestimme: 'Volksstimme' zu Eurofightern für die Türkei

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Eurofightern für die Türkei:

"Für die Europäer bewegt sich Recep Tayyip Erdogan seit Jahren wechselweise zwischen Paria und Partner. Für seine autokratische Innenpolitik wird Erdogan gescholten, wobei die laufende Verständigung mit der kurdischen PKK eine rühmliche Ausnahme ist. Außenpolitisch aber ist die Lage nach Ende des syrischen Bürgerkrieges für den türkischen Staatschef günstig wie lange nicht mehr. Erdogan gefällt sich in der Rolle eines internationalen Friedensstifters, insbesondere im derzeit für Europa entscheidenden Ukraine-Krieg. Unabhängig vom Erfolg der Gespräche in Istanbul ist die neue Bedeutung für das Brückenland zwischen Europa Asien ein enormer Imagegewinn. Der Stolz darauf kann allerdings bei Erdogan schnell in Großmannssucht umschlagen, beschleunigt durch die neue Eurofigther-Macht. Nicht umsonst erfuhr Kyriakos Mitsotakis, Regierungschef des Erzfeindes Griechenland, als einer der ersten vom Waffengeschäft - man kann ja nie wissen."/yyzz/DP/nas