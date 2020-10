Bayer holt sich neuen Pharma-Forschungschef von Roche

Rommel war zuletzt in der Krebsforschung bei der Hoffmann-La Roche AG in Basel tätig und wird nun dem bisherigen Bayer -Forschungschef Jörg Möller folgen, der das Unternehmen zum Jahresende verlassen wird. Rommel soll direkt dem für das Pharmageschäft zuständigen Konzernvorstand Stefan Oelrich unterstellt sein, wie es in der Bayer-Mitteilung heißt.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock