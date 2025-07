Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 25,97 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 25,97 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,94 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,02 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 39.146 Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 19,48 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,29 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 13.05.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,20 Prozent auf 13,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

