10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX dürfte den Donnerstagshandel mit Gewinnen beginnen.

2. Börsen in Fernost in Grün

Der japanische Leitindex Nikkei springt um 0,67 Prozent auf 31.094,02 Zähler an. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,43 Prozent auf 3.218,42 Punkte zu. Der Hang Seng steigt um 0,82 Prozent auf 18.383,47 Einheiten (7:13 Uhr MESZ).

3. Salesforce mit Gewinnsprung

SAP-Konkurrent Salesforce hat am Mittwochabend die Kennzahlen für das vergangene Jahresviertel vorgelegt. Zur Nachricht

4. Bill Anderson übernimmt Bayer-Konzernspitze

Auf der Hauptversammlung Ende April sprach Bill Anderson (56) von wachsender Vorfreude, "je mehr ich über die Innovationen und die Menschen bei Bayer lerne." Zur Nachricht

5. Schuldenstreit in den USA: Repräsentantenhaus stimmt Deal zu - Senat folgt

Die USA sind einen großen Schritt weiter, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit des Staates in letzter Minute abzuwenden. Zur Nachricht

6. RWE will weitere Batteriespeicher bauen

Der Energiekonzern RWE baut für insgesamt 140 Millionen Euro an seinen Kraftwerks-Standorten Grevenbroich-Neurath und Hamm zwei Batteriespeicher im Großformat. Zur Nachricht

7. Weidmann wird auf Commerzbank-Hauptversammlung zum Aufsichtsratschef gewählt

Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ist neuer Aufsichtsratschef der Commerzbank. Zur Nachricht

8. Habeck attestiert Salzgitter Vorreiterrolle

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die milliardenschwere Förderung des Umbaus beim Stahlkonzern Salzgitter mit der gesellschaftlichen Bedeutung begründet. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholen sich etwas

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmorgen etwas von ihren Abschlägen am Vortag erholt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,03 Dollar. Das waren 43 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 33 Cent auf 68,42 Dollar.

10. Euro stabil über 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel stabil unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com