10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,47 Prozent höher bei 12.989,00 Punkten.

2. Asiens Aktienmärkte uneinheitlich

Der Nikkei legt derzeit 0,95 Prozent zu auf 23.646,21 Punkte.

Feiertagsbedingt ruht der Handel in Shanghai weiterhin. Zuletzt hatte der Shanghai Composite am vergangenen Mittwoch (30. September) 0,20 Prozent auf 3.218,05 Punkte verloren.

In Hongkong gibt der Hang Seng derweil 0,67 Prozent auf 24.079,43 Zähler ab.

3. Südzucker bestätigt Prognose

Der Nahrungsmittel- und Zuckerproduzent Südzucker sieht sich dank gut laufender Geschäfte mit Erneuerbaren Energien und Tiefkühlpizzen nach sechs Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Zur Nachricht

4. Trump verspricht kostenlose COVID-Behandlung mit Antikörpern

US-Präsident Donald Trump hat seinen Landsleuten eine kostenlose COVID-Behandlung mit Antikörper-Mitteln versprochen, wie er sie bekommen hat. Zur Nachricht

5. LSE verkauft offenbar Borsa Italiana an Euronext

Beim Kampf um Borsa Italiana steht einem Pressebericht zufolge der Sieger fest. Zur Nachricht

6. Citigroup muss 400 Millionen Dollar Strafe zahlen

Die US-Großbank Citigroup muss eine hohe Strafe wegen verschiedener Regelverstöße in den Vereinigten Staaten zahlen. Zur Nachricht

7. Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard startet

Im Bundestag startet am Donnerstag (15.00 Uhr) der mit Spannung erwartete Untersuchungsausschuss zum spektakulären Bilanzskandal rund um den ehemaligen DAX-Konzern Wirecard. Zur Nachricht

8. Samsung mit Gewinnsprung infolge solider Chip-Geschäfte

Der Elektronik-Riese Samsung erwartet für das abgelaufene Quartal dank der wieder anziehenden Nachfrage nach Smartphones seiner Galaxy-Reihe sowie eines robusten Chip-Geschäfts einen Gewinnsprung. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Der Ölpreise haben sich im asiatischen Handel am Donnerstag teils leicht von den Vortagesverlusten erholt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,16 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte wenig verändert um die 40 Dollar.

10. Euro ohne Bewegung

Der Euro hat sich am Donnerstag kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1770 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

