10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Montag

Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Montagshandel auf grünem Terrain und dürfte damit zum Handelsstart wieder leichte Gewinne einfahren.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei gewinnt gegen 07:15 MEZ 0,17 Prozent auf 29.795,67 Punkte. An der Börse in Shanghai zeigt sich der Shanghai Composite 0,60 PRozent höher bei 3.581,80 Zählern. Gegen den Trend abwärts geht es in Hongkong, wo der Hang Seng 0,51 Prozent auf 24.921,14 Indexpunkte verliert.

3. Investor KKR will Telecom Italia für elf Milliarden Euro übernehmen

Der US-Finanzinvestor KKR will das italienische Telekommunikationsunternehmen Telecom Italia übernehmen. Zur Nachricht

4. Investor Kretinsky erhöht Aareal-Anteil auf mehr als das doppelte

Im Ringen um eine Übernahme oder Aufspaltung des Immobilienfinanzierers Aareal Bank verstärkt der tschechische Investor Daniel Kretinsky den Druck. Zur Nachricht

5. TeamViewer-Aktie: Chef erteilt Dividende und Aktienrückkäufen zunächst eine Absage

Der angeschlagene Softwareanbieter TeamViewer will derzeit das Geld zusammenhalten und erst im kommenden Jahr intensiver über die Verwendung freier Mittel nachdenken. Zur Nachricht

6. Deutsche Wohnen-Übernahme: Vonovia beschließt Kapitalerhöhung in mehrfacher Milliardenhöhe

Der Immobilienkonzern Vonovia setzt die geplante Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme von Deutsche Wohnen um. Zur Nachricht

7. Deutsche Bank-Aktie: Nachfolger von Aufsichtsratschef Achleitner nominiert

Die Deutsche Bank ist auf der Suche nach einem Nachfolger des langjährigen Aufsichtsratschefs Paul Achleitner fündig geworden. Zur Nachricht

8. Pläne für Bitcoin-Stadt in El Salvador - BTC-Staatsanleihen geplant

Die salvadorianische Regierung hat den Bau einer Bitcoin-Stadt angekündigt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Montag unter anhaltendem Druck gestanden. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 78,64 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Freitag.

10. Euro knapp über Tief seit Mitte 2020

Der Euro hat am Montag knapp über seinem in der Vorwoche markierten Tiefstand seit Mitte 2020 notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1271 Dollar festgesetzt.

