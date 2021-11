DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- KKR will Telecom Italia übernehmen -- Vonovia: Kapitalerhöhung -- Deutsche Bank neuen Aufsichtsratschef -- TeamViewer, BioNTech im Fokus

Ericsson will Cloud-Telefonie-Anieter Vonage schlucken. Pläne für Bitcoin-Stadt in El Salvador - BTC-Staatsanleihen geplant. Aareal Bank-Aktie: Investor Kretinsky erhöht Aareal-Anteil auf mehr als das doppelte. Wechsel im UBS-Verwaltungsrat: Ire Kelleher soll Weber folgen. TUI-Deutschland-Chef: Reiselust der Deutschen ungebrochen.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im vorbörslichen Handel mit Gewinnen. Am Freitag hatte der DAX bei seiner Rekordrally einen Rückschlag erlitten und verabschiedete sich 0,38 Prozent im Minus bei 16.159,97 Punkten ins Wochenende. Der TecDAX konnte hingegen nach einem kleinen Plus zum Start im Laufe des Tages weiter Aufschläge verzeichnen und schließlich mit einem Zugewinn von 0,51 Prozent auf 3.986,96 Zähler in den Feierabend gehen. Nach dem Rückschlag vom Rekord dürfte der DAX. Die Marktstrategen von JPMorgan sehen die grassierende vierte Corona-Welle nicht als Problem für ihren grundsätzlichen Optimismus für den Aktienmarkt. Die Einschränkungen dürften zwar wieder zunehmen, aber nicht das Niveau vom Winter 2020 erreichen - sowohl was Länge als auch Strenge angehe, schrieb das Team um Mislav Matejka in einer aktuellen Studie. Sie sehen jede Schwäche als Kaufchance.





Anleger an den europäischen Börsen zeigten sich am Freitag verunsichert. Der EuroSTOXX 50 läutete den Tag nur marginal höher ein und konnte dann etwas deutlicher ins Plus vordringen. Im Laufe des Tages drehte er jedoch in die Verlustzone und gab bis zum Sitzungsende um 0,62 Prozent auf 4.356,47 Indexeinheiten nach. Zum Wochenschluss waren die Kurse an den Märkten in Europa nach anfänglichen Gewinnen angesichts steigender Corona-Zahlen sowie Lockdown-Sorgen ins Minus abgerutscht. Marktexperte Andreas Lipkow vom comdirect verwies auf das "luftige Kursniveau" an den Märkten. "Des Weiteren kommt das Corona-Pandemie-Thema mit voller Kraft in die Aktienmärkte zurück", so Lipkow. Die Auswirkungen für die Unternehmen sollten nicht unterschätzt werden.





Die US-Börsen zeigten vor dem Wochenende keine einheitliche Tendenz. Der Dow Jones tendierte am Freitag schwächer und verlor 0,75 Prozent auf 35.601,98 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite befand sich hingegen in Rekordlaune und zog um 0,40 Prozent auf 16.057,44 Zähler an. Angesichts der neuen Corona-Beschränkungen in vielen Teilen der Welt sprachen Händler von einem Wiederaufleben des Corona-Handels, bei dem vor allem Technologietitel gefragt sind. Auch sonst zeigte die Sorge vor neuen Restriktionen Wirkung, Händler sprachen von einer Flucht in vermeintliche Sicherheit. So zogen US-Renten an - ebenso der Dollar. "Ich denke, wir sehen eine reflexartige Reaktion auf die Ankündigung des österreichischen Lockdowns, die eher die Angst als die Realität widerspiegelt", sagte Marktanalyst Craig Erlam von Oanda. Auch andere Teilnehmer blieben angesichts der explodierenden Neuinfektionen und der beschlossenen Maßnahmen in den USA und Europa (noch) gelassen. "Man hat das Gefühl, dass komplette Lockdowns und Schließungen das letzte Mittel sind und wir vielleicht nicht mehr über die Schließung der Welt nachdenken müssen. Es wird bestimmte Maßnahmen geben, aber das ändert nicht die gesamten Aussichten für den Unternehmenssektor", sagte Fondsverwalterin Georgina Taylor von Invesco.