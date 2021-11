Erste Schätzungen: Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie) wird voraussichtlich am 03.12.2021 die Bücher zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,22 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,69 Prozent verringert. Damals waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 11,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,53 Milliarden EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,96 Milliarden EUR aus.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,76 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,73 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 15,87 Milliarden EUR, gegenüber 12,43 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

