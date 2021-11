J&J-Aktie etwas leichter: J&J hält eigene Medikamenten-Pipeline für unterschätzt

Auf einem Investorentag erläuterte das Unternehmen eine Medikamentenpipeline, die nach eigenen Angaben im Jahr 2025 zu einem Umsatz von 60 Milliarden US-Dollar in der Pharmasparte führen wird.

Das ist deutlich mehr als die 55,4 Milliarden Dollar, die Analysten laut Factset in diesem Jahr für die Sparte erwarten. "Die größte Diskrepanz besteht bei den neuesten Produkten, die auf den Markt kommen werden", sagte der neue CEO des Unternehmens, Joaquin Duato, am Ende der Präsentation. "Das ist der Punkt, an dem wir sehen, dass viele von Ihnen diese Produkte nicht oder nicht angemessen modellieren."

Die Johnson & Johnson-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 0,08 Prozent tiefer bei 162,27 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, josefkubes / Shutterstock.com