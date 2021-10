US-Behörde genehmigt Corona-Booster von Moderna und Johnson & Johnson - Aktien uneinheitlich

Zudem erlaubte die Arzneimittelbehörde FDA am Mittwoch, Vakzine zu mischen, sodass zwei oder mehr Injektionen künftig von verschiedenen Herstellern kommen können.

Die Auffrischungsimpfungen, sogenannte Booster, von Moderna dürfen alle Menschen über 65 Jahren sowie alle Erwachsene mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko bekommen. Die zweite Injektion muss mindestens sechs Monate her sein. Das Vakzin von Johnson & Johnson können sich Menschen ab 18 Jahren zwei Monate nach der Impfung nochmals spritzen lassen. Booster-Impfungen mit dem Mittel von BioNTech/Pfizer sind in den USA auch schon offiziell genehmigt und angelaufen.

Rund 170 Millionen Menschen in den USA sind bislang mit den Mitteln von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft, rund 15 Millionen mit dem von Johnson & Johnson.

Im US-Handel verliert die Aktie von Johnson & Johnson an der NYSE zeitweise 0,62 Prozent auf 162,77 US-Dollar, während Moderna-Aktien an der NASDAQ ein Plus von 1,38 Prozent auf 337,62 US-Dollar verbuchen können.

