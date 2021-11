Amazon-, Microsoft- und Alphabet-Aktien legen zu: Pentagon startet Ausschreibung für neues Cloud-Projekt

Der Vertrag soll das Cloud-Computing-Projekt "Jedi" ersetzen, für das Microsoft 2019 vom Pentagon den alleinigen Zuschlag erhalten hatte und dessen Vergabe von Amazon angefochten wurde. Zudem hatte der Kongress zahlreiche Einwände.

Das Pentagon stornierte den Großauftrag im Juli und kündigte an, ein neues Cloud-Projekt mit dem Namen "Joint Warzigster Cloud Capability" (JWCC)" zu starten.

Das Pentagon ware nicht umgehen für eine Stellungnahme zu erreichen, warum IBM nicht einbezogen wurde.

Die Amazon-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 1,61 Prozent auf 3.756,30 US-Dollar, während die Alphabet-Aktie 0,11 Prozent im Plus bei 3.017,42 US-Dollar notiert und die Microsoft-Aktie 0,63 Prozent auf 343,42 US-Dollar zulegt. Die Oracle-Aktie gibt an der NYSE dagegen um 0,29 Prozent auf 94,39 US-Dollar nach.

