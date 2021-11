Rheinmetall verstärkt sich mit Akquisition bei mobiler Medizintechnik - Rheinmetall-Aktie im Minus

Finanzielle Details gab die Düsseldorfer Rheinmetall AG nicht bekannt.

ZMS ist den Angaben zufolge auf Container- und Shelterlösungen für Einsätze in Krisengebieten spezialisiert, die vorrangig für mobile medizinische Funktionsräume im zivilen Sektor sowie für militärische Führungseinrichtungen genutzt werden. Das Unternehmen mit Sitz in Meckenbeuren am Bodensee beschäftigt rund 90 Mitarbeiter und wird in die wachsende Rheinmetall Project Solutions GmbH integriert, in der die Ressourcen und Fähigkeiten von Rheinmetall rund um Dienstleistungen für Streit- und Sicherheitskräfte gebündelt sind.

Die Rheinmetall-Aktie gibt via XETRA zeitweise um 1,83 Prozent auf 84,88 Euro nach.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images