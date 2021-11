Rheinmetall-Aktie etwas fester: Explosion auf Rheinmetall-Gelände in Niedersachsen

Die Explosion auf dem Rheinmetall -Gelände ereignete sich am frühen Mittwochmorgen im Bereich der Munitionsbunker, wie die Polizei in Celle mitteilte. Menschen wurden nach ersten Angaben der Ermittler nicht verletzt, es kam lediglich zu Gebäudeschäden. Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Werksfeuerwehr war im Einsatz. Am Morgen sei mit einer Drohne das Gebiet aus der Luft untersucht worden, sagte ein Polizeisprecher. Das diene der Schadensaufnahme und der Einschätzung potenzieller Gefahren. Die Polizei warnte davor, den Bereich aufzusuchen.

Die Rheinmetall-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent im Plus bei 86,58 Euro.

