Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag gesucht

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 1.885,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 1.885,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.888,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.875,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.343 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.936,00 EUR erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 2,71 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 76,79 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,39 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.793,71 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 08.05.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,31 Mrd. EUR gegenüber 1,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,88 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

