BASF-Aktie verliert: BASF verkauft Kaolinmineraliengeschäft an US-Konzern KaMin

Der DAX -Konzern trennt sich von dem Geschäft, um sein Portfolio im Einklang mit seiner Unternehmensstrategie zu fokussieren, wie die BASF SE mitteilte. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Fusionskontrollbehörden wird der Abschluss der Transaktion für die zweite Jahreshälfte 2022 erwartet.

"Das Kaolinmineraliengeschäft von BASF ist gut positioniert im wachsenden Markt für industrielle Spezialmineralien. Der Zusammenschluss mit einem global agierenden Mineralienunternehmen schafft ein besseres Umfeld für ein längerfristiges, profitables Wachstum des Geschäfts", sagte Thomas Kloster, Leiter des BASF-Unternehmensbereichs Performance Chemicals.

Das Kaolinmineraliengeschäft ist derzeit Teil des BASF-Unternehmensbereichs Performance Chemicals und beschäftigt rund 440 Mitarbeitende in Nordamerika, Europa und Asien. Es erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 155 Millionen Euro. Die Veräußerung beinhaltet das Produktionszentrum mit Standorten in Daveyville, Toddville, Edgar und Gordon sowie die zugehörigen Minen, Vorkommen und Mühlen in Toomsboro und Sandersville im US-Bundesstaat Georgia. Die am gleichen Standort ansässige Raffineriekatalysatorproduktion bleibt Teil des BASF-Raffineriekatalysatorgeschäfts und ist nicht Gegenstand der Devestition.

BASF-Aktien notieren am Vormittag via XETRA 0,85 Prozent tiefer auf 62,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: BASF SE