BASF Aktie News: BASF gibt am Freitagnachmittag ab

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 43,34 EUR nach.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 43,34 EUR abwärts. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,02 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,88 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.514.480 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 27,04 Prozent Luft nach oben. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 EUR je BASF-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,88 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,40 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,04 EUR je Aktie.

