10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX verzeichnet rund eine Stunde vor dem Börsenstart am Freitag deutliche Aufschläge bei zeitweise 12.622 Idexpunkten.

2. Asiens Aktienmärkte in Grün

In Tokio steht der Nikkei 0,23 Prozent im Plus bei 22.197,56 Punkten. Währenddessen geht es auf dem chinesischen Festland deutlicher ins Plus: Hier gewinnt der Shanghai Composite 1,04 Prozent auf 3.122,56 Einheiten. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,84 Prozent stärker bei 25.336,08 Zählern (Stand: 07:35 MESZ).

3. DAX-Kanditat? Delivery Hero verdoppelt Bestellzahlen inmitten COVID-19 Pandemie

4. Daimler beteiligt sich an Batteriezellenhersteller Farasis

5. Gilead Sciences - Europäische Zulassung von Remdesivir für COVID-19 erwartet

6. Vonovia platziert Unternehmensanleihen

7. Thiele bekräftigt strategisches Interesse an Lufthansa

Lufthansa-Großaktionär Heinz-Hermann Thiele hat sein langfristiges Interesse an der Fluggesellschaft bekräftigt.

8. Airbus-Chef - Könnten mit Hilfe des Bundes 2000 Stellen retten

9. Ölpreise fallen etwas nach bislang guter Woche

Der Ölpreise sind am Freitag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 42,64 US-Dollar.

10. Euro bewegt sich kaum

Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1230 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag