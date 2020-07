Der US-Arbeitsmarkt hat sich derweil im Juni stärker vom Corona-Einbruch erholt als Experten erwartet hatten. In der Privatwirtschaft und beim Staat wurden 4,8 Millionen zusätzliche Stellen geschaffen. Hoffnung in Sachen Pandemie kam derweil seitens eines Impfstoffkandidaten.

Nach der technischen Störung im Handelssystem von XETRA am Vortag verlief der Handel am Donnerstag in gewohnten Bahnen, während Konjunkturoptimismus für Kauflaune sorgte.

Der DAX notierte zum Ertönen der Startglocke bereits auf grünem Terrain und kletterte anschließend weiter, wobei er die Marke von 12.500 Punkten und letztlich auch die 12.600-Punkte-Marke hinter sich ließ. Er beendete den Handel mit plus 2,84 Prozent bei 12.608,46 Zählern. Der TecDAX eröffnete ebenfalls fester und behielt auch im weiteren Handelsverlauf seine positive Tendenz bei. Letztlich stand ein Gewinn von 1,25 Prozent auf 2.999,65 Indexpunkte an der Tafel.

Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Juni stärker von seinem Einbruch erholt als Experten erwartet hatten. In Privatwirtschaft und Staat wurden 4,8 Millionen zusätzliche Stellen geschaffen. "Nachdem die Corona-Beschränkungen gelockert wurden und sich Stimmungsindikatoren zuletzt aufgehellt haben, kann auch der Arbeitsmarkt überzeugen", gibt dpa-AFX Helaba-Analyst Ralf Umlauf wieder. Das macht Anlegern Hoffnung, dass sich die US-Wirtschaft schneller als erwartet von den Auswirkungen der Corona-Krise erholen könnte. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging dagegen nicht ganz so stark wie erwartet zurück.

An den US-Börsen dominierten am Donnerstag die Bullen.

Am Donnerstag waren die Vorzeichen in Asien im positiven Bereich auszumachen.

In Tokio steht der Nikkei 0,23 Prozent im Plus bei 22.197,56 Punkten.Währenddessen geht es auf dem chinesischen Festland deutlicher ins Plus: Hier gewinnt der Shanghai Composite 1,04 Prozent auf 3.122,56 Einheiten. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,84 Prozent stärker bei 25.336,08 Zählern.

Der US-Arbeitsmarktbericht sorgt für eine positive Grundstimmung - die Daten waren deutlich besser ausgefallen als erwartet. Die Hoffnung ist weiter auf eine zügige Erholung der Wirtschaft fokussiert.

Dabei lassen sich Anleger nicht davon verschrecken, dass in den USA eine überparteiliche Gesetzesvorlage zwecks neuer Sanktionen gegen China erlassen wurde.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken