Engie verkauft 49% an Erneuerbarem US-Portfolio an Hannon Armstrong - Aktie gefragt

Wie die Engie SA weiter mitteilte, will sie die Kontrollmehrheit an dem Portfolio, das neun Onshore-Wind- und vier Solar-Projekte in den USA umfasst, behalten, und die Projekte damit weiterhin in ihrer Bilanz konsolidieren.

An der Euronext geht es für die Engie-Aktie 2,59 Prozent nach oben auf 11,20 Euro.

Von Pietro Lombardi

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images