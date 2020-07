Exxon Mobil warnt vor Verlust im 2. Quartal - Exxon-Aktie dennoch in Grün

Der Konzern dürfte damit auch insgesamt den zweiten Quartalsverlust in Folge schreiben. Der gefallene Öl - und Gaspreis werde das Ergebnis in der Förderung mit 2,5 bis 3,1 Milliarden US-Dollar belasten, teilte Exxon mit. Im ersten Quartal hatte die Sparte noch einen Gewinn von 536 Millionen Dollar erzielt.

Die gefallenen Margen im Raffineriebereich würden das Ergebnis der Sparte um 800 Millionen bis 1,2 Milliarden Dollar drücken. Hier hatte Exxon im ersten Quartal bereits 611 Millionen Dollar verloren.

Analysten taxieren den Verlust von Exxon im zweiten Quartal bislang auf 2,3 Milliarden Dollar. Die Zahlen werden am 31. Juli vorgelegt.

Die Exxon-Aktie notiert am Donnerstag an der NYSE zeitweise 1,59 Prozent im Plus bei 44,41 US-Dollar.

DJG/DJN/jhe/sha

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com