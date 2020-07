10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke mit Aufschlägen bei zeitweise um die 12.330 Einheiten.

2. Asiens Aktienmärkte legen zu

In Tokio notiert der Nikkei um 07:50 Uhr MESZ um 0,19 Prozent fester bei 22.163,11 Punkten. Währenddessen klettert der Shanghai Composite 1,44 Prozent auf 3.069,47 Einheiten hoch. In Hongkong gewinnt der Hang Seng nach dem Feiertag 1,62 Prozent auf 24.823,44 Zähler.

3. Aktionärsschützer verlangen sofortigen Rauswurf von Wirecard aus dem DAX

Der bisherige Verbleib von Wirecard im deutschen Leitindex tue dem DAX, der Börse und dem Standort Deutschland nicht gut, sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Zur Nachricht

4. GRENKE sieht nach Einbruch des Neugeschäfts erste positive Anzeichen

Das Neugeschäft des Leasingunternehmens GRENKE hat im zweiten Quartal deutlich unter der Corona-Krise gelitten. Zur Nachricht

5. Bayer nimmt Milliardenschulden auf

Der Pharmakonzern Bayer nimmt 6 Milliarden Euro Schulden auf. Zur Nachricht

6. Chef der Federal Reserve Bank of St. Louis warnt vor Finanzkrise als Folge der Pandemie

In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Financial Times" forderte er ein besseres Risikomanagement in der Gesundheitspolitik . Zur Nachricht

7. HUGO BOSS bestellt Oliver Timm in den Vorstand

Die HUGO BOSS AG hat Oliver Timm ab 2021 als Chief Sales Officer (CSO) in den Vorstand bestellt. Zur Nachricht

8. Krisenjet 737 Max: Boeing und FAA schließen Zertifizierungsflüge ab

Die heiße Testphase zur Wiederzulassung von Boeings nach zwei Abstürzen mit Startverboten belegten Krisenflieger 737 Max ist abgeschlossen. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten ihre Gewinne

Der Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 42,06 US-Dollar.

10. Euro legt leicht zu

Der Euro hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1264 US-Dollar gehandelt.

