Der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne am Mittwoch nicht halten. Beim DAX stand zur Eröffnung ein Plus an der Kurstafel. Nach einer mehrstündige Störung im XETRA-Handel, fiel der DAX am Mittag auf rotes Terrain zurück und zeigte sich volatil. Er beendete den Handel 0,41 Prozent schwächer bei 12.260,57 Punkten.

Der TecDAX legte in den ersten Handelsminuten zu, fiel zwischenzeitlich ins Minus, konnte sich dann aber auf grünem Terrain festsetzen. Letztlich stand ein Plus von 0,30 Prozent auf 2.962,48 Zähler an der Tafel. Die deutsche Börse meldete am Mittwochmorgen kurz nach Handelsstart eine technische Störung im Handelssystem von XETRA, die nach mehreren Stunden behoben werden konnte. Anschließend wechselte der DAX mehrfach das Vorzeichen, bis er letztlich tiefer schloss. Die Corona-Krise und die Entwicklung der Infektionszahlen bleiben weiterhin Hauptthema am Markt. Beunruhigende Nachrichten kamen hierzu aus den USA, wo erneut ein Rekord bei den Neuinfektionen verzeichnet wurde. Derweil kamen positive Konjunkturnachrichten aus den USA: US-Unternehmen stockten im Juni ihren Personalbestand stark auf und auch die Aktivität in der US-Industrie hat im Juni zugenommen. Nach dem Börsenschluss erwarten Anleger das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed. Investoren erhoffen sich davon wie immer Hinweise zur künftigen Geldpolitik . Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Märkte zeigten sich zur Wochenmitte unentschlossen. Der EuroSTOXX 50 eröffnete etwas fester bei, fiel anschließend aber tief in die Verlustzone zurück. Im weiteren Verlauf kletterte er in Richtung seines Vortagesschlusskurses und tendierte weiter in einer engen Range um diesen. Er ging 0,17 Prozent leichter bei 3.228,45 Indexeinheiten in den Feierabend. Daten zur Industriestimmung in der Eurozone gaben Anlass zur Hoffnung: Der Stimmungsindikator ist den zweiten Monat in Folge gestiegen. Zudem kamen aus den USA - neben den Negativnachrichten zu den neuen Infektionszahlen - positive Konjunkturdaten. Dennoch bleiben Anleger weiter hin- und hergerissen, was auch an den Aktienmärkten spürbar bleibt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der Dow Jones verbuchte am Mittwoch Verluste, während die Techwerte zulegen konnten. Der US-Leitindex Dow Jones startete etwas höher in den Handel. Nach anfänglichen Gewinnen fiel er im Verlauf allerdings an seinen Vortagesschluss und bis zum Handelsende in die Verlustzone zurück. Er ging mit minus 0,30 Prozent bei 25.735,45 Zählern in den Feierabend. Der NASDAQ Composite notierte nach einem kaum veränderten Start in der Gewinnzone. Er schloss mit einem Aufschlag von 0,95 Prozent bei 10.154,63 Zählern. Im Fokus der Anleger blieb weiterhin die Corona-Pandemie. Die USA verzeichneten so viele Infektionen wie noch nie zuvor an einem Tag. Hoffnung machten dagegen positive Konjunkturdaten: US-Unternehmen haben im Juni ihren Personalbestand stark aufgestockt und die Daten für Mai wurden spektakulär revidiert - statt einem Jobverlust in Millionenhöhe gab es einen Zuwachs in Millionenhöhe. Und auch die Aktivität in der US-Industrie hat im Juni mit einem Rekordsprung zugenommen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) kletterte von 39,8 Punkten im Vormonat auf 49,8 Punkte. Allerdings sind die Bauausgaben im Mai überraschend gesunken. Von dem am Abend veröffentlichten Protokoll der US-Notenbank Fed gingen zunächst kaum Impulse aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken