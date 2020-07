ADP: Jobzuwachs im Juni von 2,4 Millionen - Spektakuläre Revision für Mai

Zudem wurden die Daten für Mai spektakulär revidiert von einem Jobverlust in Millionenhöhe zu einem Zuwachs in Millionenhöhe. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden im Juni gegenüber dem Vormonat 2,369 Millionen Jobs. Analysten hatten ein Plus von 2,5 Millionen vorausgesagt.

Im Mai waren der Revision zufolge 3,065 Millionen Arbeitsplätze hinzugekommen. Ursprünglich hatte ADP einen Verlust von 2,760 Millionen gemeldet.

"Der Personalaufbau von Kleinunternehmen hat im Juni zugenommen", sagte Ahu Yildirmaz, Vizepräsidentin und Co-Leiterin des ADP-Forschungsinstituts. "Während sich die Wirtschaft langsam weiter erholt, erleben wir einen deutlichen Aufschwung in Branchen, die einst die größten Arbeitsplatzverluste zu verzeichnen hatten. Tatsächlich waren 70 Prozent der im Juni geschaffenen Arbeitsplätze in den Bereichen Freizeit und Gastgewerbe, Handel und Baugewerbe zu verzeichnen."

Der ADP-Bericht stützt sich auf rund 460.000 US-Unternehmen mit rund 26 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Donnerstag vorgelegt wird. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschließt.

Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen damit, dass im Juni auf der Basis des offiziellen Jobreports 2,9 Millionen Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft dazugekommen sind. Die Arbeitslosenquote sehen sie bei 12,4 Prozent.

