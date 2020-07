Werbung

Heute im Fokus

DAX legt kräftig zu -- Softbank will wohl Partnerschaft mit Wirecard beenden - Fünf Wirecard-Tochtergesellschaften insolvent -- Große Nachfrage nach Gold -- GRENKE, Zalando, Bayer, LANXESS im Fokus

Fraport will Landegebühren wegen Corona-Krise nicht. Moody's stuft Lufthansa auf Ba2 von Ba1 ab. E.ON schließt sich Facebook-Boykott an. OLG: Stuttgarter 'Diesel-Richter' muss Daimler-Verfahren abgeben. Apple muss in den USA wegen Corona wieder Läden schließen. Engie verkauft 49% an Erneuerbarem US-Portfolio an Hannon Armstrong. HUGO BOSS bestellt Oliver Timm in den Vorstand.