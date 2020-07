DAX feiert US-Jobs - 12.600-Punkte-Marke geknackt

Der DAX startete mit einem Plus in den neuen Handelstag. Im Anschluss nahm er die psychologisch wichtige 12.600er-Hürde, über welcher er 2,84 Prozent fester bei 12.608,46 Punkten schloss.

Zuätzlicher Rückenwind kam am Nachmittag von guten US-Jobdaten und damit einhergehenden steigenden Kursen an der Wall Street. Börsianer verwiesen auf einen wieder zunehmenden Konjunkturoptimismus unter den Anlegern.

In den USA ist die Beschäftigung im Juni weiter gestiegen und hat erneut etwas von dem starken Einbruch in der Corona-Krise wettgemacht. Außerhalb der Landwirtschaft seien 4,8 Millionen Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs von im Schnitt 3,23 Millionen gerechnet. Außerdem wurden die Mai-Daten nach oben revidiert. Die Arbeitslosenquote fiel von 13,3 Prozent im Vormonat auf 11,1 Prozent.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag