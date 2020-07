adidas-Personalvorständin Karen Parkin geht in den Ruhestand - Aktie in Grün

Aktien in diesem Artikel adidas 234,80 EUR

Sie sei zu einem Hemmschuh für den DAX -Konzern geworden, schrieb die Managerin in einer Mitteilung an die Belegschaft. Mit ihrem Rücktritt mache sie den Weg für Veränderungen frei.

Parkin hatte im vergangenen Jahr bei einem Mitarbeitertreffen der adidas-Tochter Reebok in Boston gesagt, Rassismus sei "Lärm", der nur in Amerika diskutiert werde, und dass sie nicht glaube, dass die Marke ein Problem mit Rassismus habe. Dafür entschuldigte sie sich später, gleichwohl musste die einzige Frau im adidas-Vorstand sich danach deutliche Kritik an ihren Aussagen anhören.

Die adidas-Aktie notierte am Mittwoch im XETRA-Handel nach zwischenzeitlichen Verlusten letztlich 0,64 Prozent im Plus bei 235,10 Euro.

